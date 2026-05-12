Furto di salvadanai a Gela colpita una parrucchiera | 25enne arrestato

A Gela, una parruccheria è stata presa di mira da un giovane pregiudicato che ha causato danni con un tentativo di furto. Durante l’operazione, sono stati recuperati alcuni salvadanai e strumenti utilizzati. Il 25enne è stato arrestato dalle forze dell’ordine, che hanno confermato il sequestro della merce e il fermo dell’individuo coinvolto.

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È stato arrestato un giovane pregiudicato di Gela (Caltanissetta) per furto con spaccata ai danni di una parrucchiera. L’episodio si è verificato nella tarda serata di venerdì scorso, quando il venticinquenne, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato sorpreso in flagranza di reato. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha ricostruito rapidamente la dinamica grazie alle immagini della videosorveglianza cittadina. Le indagini e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è scattato subito dopo una segnalazione giunta alla sala operativa del Commissariato di Gela.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Furto di salvadanai a Gela, colpita una parrucchiera: 25enne arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Furto all’Esselunga: arrestato 25enne dopo il tentativo di fuga? Cosa sapere Arrestato 25enne a Reggio dopo furto di merce da 117 euro in Esselunga. Taranto, tentato furto nella notte: arrestato 25enne dopo inseguimentoAncora un intervento tempestivo dei Carabinieri a Taranto, dove nel corso del weekend un 25enne del posto è stato arrestato in flagranza con l’accusa...