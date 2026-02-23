Taranto tentato furto nella notte | arrestato 25enne dopo inseguimento

Un giovane di 25 anni ha cercato di rubare in un negozio di Taranto, ma è stato bloccato dai Carabinieri dopo un inseguimento notturno. La polizia ha notato il sospetto mentre tentava di scavalcare la vetrina e lo ha inseguito fino a fermarlo in strada. Durante l’arresto, il ragazzo ha tentato di scappare, ma è stato immobilizzato. La scena si è svolta tra strade deserte e luci soffuse. La vicenda rimane sotto osservazione.