Taranto tentato furto nella notte | arrestato 25enne dopo inseguimento
Un giovane di 25 anni ha cercato di rubare in un negozio di Taranto, ma è stato bloccato dai Carabinieri dopo un inseguimento notturno. La polizia ha notato il sospetto mentre tentava di scavalcare la vetrina e lo ha inseguito fino a fermarlo in strada. Durante l’arresto, il ragazzo ha tentato di scappare, ma è stato immobilizzato. La scena si è svolta tra strade deserte e luci soffuse. La vicenda rimane sotto osservazione.
Tarantini Time Quotidiano Ancora un intervento tempestivo dei Carabinieri a Taranto, dove nel corso del weekend un 25enne del posto è stato arrestato in flagranza con l’accusa Del presunto reato di tentato furto aggravato. L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio perlustrativo della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE che indicava movimenti sospetti nei pressi di un esercizio pubblico. In pochi minuti la pattuglia ha raggiunto l’obiettivo segnalato, sorprendendo il giovane che, secondo quanto ricostruito, dopo aver forzato la saracinesca con attrezzi da scasso si sarebbe introdotto all’interno dell’attività commerciale nel tentativo di impossessarsi di beni presenti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
