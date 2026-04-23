Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Reggio dopo aver tentato di rubare merce dal valore di 117 euro in un supermercato Esselunga. Dopo aver tentato di allontanarsi senza pagare, è stato fermato dalle forze dell'ordine e condotto in caserma. La giudice Greta Iori ha convalidato l'arresto e ha disposto l'obbligo di firma nei suoi confronti.

? Cosa sapere Arrestato 25enne a Reggio dopo furto di merce da 117 euro in Esselunga.. La giudice Greta Iori convalida l'arresto disponendo l'obbligo di firma per il giovane.. Lunedì scorso, intorno alle ore 15:00, un venticinquenne è stato arrestato dopo aver tentato di sottrarre merce all’Esselunga, venendo fermato da un addetto alla sicurezza e successivamente dalla Polizia di Stato. Il giovane ha provato a lasciare il punto vendita senza pagare i prodotti che aveva preso. La manovra è stata intercettata dal personale di vigilanza interno, ma il tentativo di fuga non ha sortito gli effetti sperati. Una volante della Polizia di Stato, impegnata in un normale servizio di controllo nella zona, si trovava nelle vicinanze e ha permesso il blocco immediato dell’individuo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto all’Esselunga: arrestato 25enne dopo il tentativo di fuga

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