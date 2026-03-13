A Modena, un uomo di 27 anni è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata ai danni di un’anziana di 79 anni. Secondo le informazioni, si sarebbe presentato come un carabiniere e avrebbe sottratto gioielli per un valore superiore a 10 mila euro, spingendo anche la vittima nel tentativo di fuggire. I gioielli rubati sono stati successivamente recuperati.

Un arresto e oltre 10 mila euro di gioielli recuperati in un’operazione della Polizia di Stato, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 27 anni, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata ai danni di una donna di 79 anni. L’episodio si è verificato a Modena lo scorso 29 gennaio, mentre l’arresto è stato eseguito il 10 marzo, a seguito di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena. Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 29 gennaio, quando una donna di 79 anni è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per carabiniere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Modena, il finto carabiniere ruba 10mila euro di oro a un'anziana e la spintona per fuggire

Articoli correlati

Finto carabiniere deruba e spintona un'anziana a Modena: 27enne arrestato dopo la fugaL'uomo aveva sottratto i monili d'oro alla vittima per poi incrociarne il figlio sulle scale durante la fuga verso la Campania, dove è stato infine...

Anziana truffata per 10mila euro a Imperia con il trucco del finto carabiniere, arrestato un 25enneUn venticinquenne è stato arrestato per truffa aggravata in concorso ai danni di una donna anziana.

Tutto quello che riguarda Modena il finto carabiniere ruba 10mila...

Temi più discussi: Così i soldi delle truffe svuota-conto finivano nelle mani del clan dei Casalesi: 2 imprenditori arrestati; La piaga delle truffe. Raggira un’anziana e fugge con tutti i gioielli: in manette un 19enne; Ex artigiano orafo 92enne raggirato dal finto carabiniere, svaligiato di 50 mila euro; Truffa del finto Carabiniere: bloccato dai veri militari un bonifico da 48 mila euro.

Tuo padre è rimasto coinvolto in una rapina, truffa del finto carabiniere: arrestato cataneseCarabinieri RagusaCarabinieri Ragusa I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica ... msn.com

Finto carabiniere 17enne truffa un'anziana e fugge in auto con il complice 20enne: identificati 2 campani. Disposto l'obbligo di dimora per il maggiorenneVALBRENTA (VICENZA) - Ennesimo episodio delle truffe agli anziani da parte di finti carabinieri, che raggirano le vittime al telefono e si intrufolano in casa per farsi consegnare soldi e gioielli. ilgazzettino.it

#ViabilitàMO #13marzo Oggi alle ore 20.30 si gioca la partita di #calcio Modena-Spezia Attenzione alle limitazioni alla circolazione e alla sosta in zona stadio Braglia, in particolare: È vietata la sosta in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica, vial x.com

A fine 2023, l'Inps aveva comunicato a un uomo di Modena che gli sarebbe stata revocata la pensione percepita nel 2022 - circa 34mila euro - per aver fatto la comparsa nel film su Enzo Ferrari di Michael Mann, con attori internazionali come Penelope Cruz e - facebook.com facebook