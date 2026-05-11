Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Verona dopo aver tentato di rubare in un negozio di via Mantovana. Durante il tentativo di furto, ha spinto i titolari nel tentativo di scappare, ma è stato fermato dalle forze dell'ordine. L’arresto è stato eseguito per rapina impropria.

Un arresto per rapina impropria nella serata di sabato a Verona, dove un uomo di 36 anni è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre merce da un esercizio commerciale di via Mantovana. L’episodio è stato segnalato da più cittadini e ha richiesto l’intervento tempestivo delle Volanti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato accompagnato in Questura e il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo il rinvio dell’udienza al 24 giugno. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di sabato, intorno alle 18.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Verona, ruba in un negozio e spintona i titolari per fuggire: arrestato un 36enne per rapina impropria

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