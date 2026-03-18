Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Gravellona dopo aver tentato di rubare alimentari in un supermercato di Cilavegna. I militari, passando vicino al negozio, hanno notato la loro auto parcheggiata nelle vicinanze e hanno deciso di controllare. Durante le perquisizioni, sono stati recuperati diversi prodotti alimentari che i fermati avevano appena tentato di sottrarre.

I carabinieri della stazione di Gravellona hanno notato la loro auto parcheggiata nei pressi del supermercato Gulliver di Cilavegna e si sono insospettivi. Così hanno provveduto a un controllo che ha portato al rinvenimento all’interno del mezzo di generi alimentari per un valore stimato in almeno 500 euro. Gli accertamenti scattati immediatamente hanno consentito di appurare che entrambi erano presenti poco prima in due supermercati nei quali di sera era stato consumato un furto della stessa merce, il Gulliver di Cilavegna appunto e il Bennet di Mortara. Nella serata di lunedì i militari hanno proceduto all’arresto di S.C., 45 anni, e C.I.S., 31 anni, entrambi con precedenti specifici e sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenuti responsabili dei furti nelle due attività commerciali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furti di alimentari nei supermercati. Due arrestati, merce recuperata

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