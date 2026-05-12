Furlani contestato l’ad del Milan chiarisce la propria reazione alla coreografia della Curva Sud | Non stavo ridendo era solo tensione

Durante la partita contro l’Atalanta, la Curva Sud ha esposto una coreografia che ha attirato l’attenzione dei presenti. Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha spiegato di non aver riso, ma di aver provato semplicemente una sensazione di tensione in quel momento. La sua posizione è stata oggetto di contestazioni, anche se lui ha chiarito la propria reazione senza offrire ulteriori interpretazioni.

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