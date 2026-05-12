Furlani contestato l’ad del Milan chiarisce la propria reazione alla coreografia della Curva Sud | Non stavo ridendo era solo tensione
Durante la partita contro l’Atalanta, la Curva Sud ha esposto una coreografia che ha attirato l’attenzione dei presenti. Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha spiegato di non aver riso, ma di aver provato semplicemente una sensazione di tensione in quel momento. La sua posizione è stata oggetto di contestazioni, anche se lui ha chiarito la propria reazione senza offrire ulteriori interpretazioni.
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Clima tesissimo a #sansiro in #milanatalanta. La Curva Sud ha contestato, fuori e dentro lo stadio, #giorgiofurlani, simbolo della dirigenza americana guidata da #gerrycardinale. Con le luci dei telefonini, gli ultras rossoneri hanno fatto apparire la scritta G facebook
La reazione dell’AD del Milan Giorgio Furlani e del Presidente Paolo Scaroni alla contestazione della Curva Sud rossonera a San Siro di ieri sera contro l’Atalanta #CalcioinPillole #Milan #Furlani #Scaroni x.com
[MN] Questo è il messaggio dei tifosi rossoneri al club. reddit
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