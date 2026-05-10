Nelle ultime ore, i tifosi del Milan hanno esteso la protesta anche all’interno dello Stadio San Siro, concentrandosi contro l’amministratore delegato della società. La contestazione riguarda un disegno della Curva Sud del club, che presenta la scritta “Giorgio Furlani Out”. La manifestazione si inserisce in una serie di azioni di critica pubblica rivolte alla figura dell’ad, ora visibile anche tra i supporter presenti all’interno dello stadio.

Si sta giocando la partita tra il Milan e l'Atalanta, gara valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo la manifestazione della Curva Sud e dei tifosi rossoneri contro l'AD del Diavolo Giorgio Furlani, spuntano anche striscioni e si sentono cori dentro lo stadio San Siro nei confronti del CEO del Milan. Da qualche giorno è anche online una petizione a favore delle dimissioni dello stesso Furlani. Petizione che ad oggi vede più di 45 mila firme. Dopo i cori contro l'AD inneggiati nel corteo prima della sfida contro l'Atalanta, la Curva Sud ha continuato la sua protesta anche dentro lo Stadio San Siro. Come riportato dal nostro inviato Stefano Bressi, i tifosi della Curva si sono posti in modo tale da formare una scritta precisa con le torce del telefonini: "GFOut".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Disegno della Curva Sud del Milan: “Giorgio Furlani Out” | PM

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