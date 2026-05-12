Alle Aquile torna il raduno Mammut dedicato agli appassionati di fuoristrada, con protagonisti veicoli che affrontano percorsi ricchi di fango e ostacoli impegnativi. Durante l’evento, gli equipaggi si sfideranno per superare le nuove prove estreme all’interno dello Show Village. Dopo il tramonto, l’area si trasformerà in un luogo di musica e punti di ristoro, offrendo intrattenimento tra le attività sul campo.

? Punti chiave Come supereranno i fuoristrada i nuovi ostacoli estremi dello Show Village?. Cosa accadrà nello Show Village dopo il tramonto tra musica e cibo?. Chi sono i protagonisti che hanno reso l'evento un volano economico?. Perché questa edizione punta a superare i record di partecipazione passati?.? In Breve Sabato 16 maggio ore 15:00 Mammut Party presso lo Show Village di Cese di Preturo. Vito Colonna e Francesco Bizzarri coordinano l'iniziativa per il Comune dell'Aquila. L'evento sostiene l'economia locale di Cese di Preturo tramite il turismo di prossimità. Programma inserito nel piano L'Aquila insieme per lo sport 2026 dell'Assessorato allo Sport.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuoristrada alle Aquile: torna il raduno Mammut tra fango e party

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