La lettura torna al centro insieme alle persone | reading party al Magnisi studio

Il reading party al Magnisi Studio si svolge perché molte persone vogliono riscoprire il piacere di leggere insieme. Domenica 1 marzo, tra le 17 e le 19:30, gli appassionati si riuniscono per condividere pagine e silenzio, creando un momento di relax collettivo. L’evento si rivolge a chi desidera trascorrere del tempo in modo diverso, lontano dai dispositivi digitali. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati a vivere questa esperienza di lettura condivisa.

Domenica 1 marzo, dalle 17 alle 19:30, il Magnisi Studio ospita un nuovo appuntamento con il Reading Party, un format culturale dedicato a chi ama leggere in compagnia, nel rispetto del silenzio e del tempo condiviso.Nel cuore di Palermo, lo spazio si trasforma in un rifugio per lettori: un ambiente pensato per favorire concentrazione, ascolto e connessioni autentiche. La lettura torna al centro, insieme alle persone. Leggi – porta il tuo libro e partecipa a due sessioni di lettura silenziosa da 30 minuti.