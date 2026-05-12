‘Fuoricorso Unifest’ arriva l' evento che unisce musica persone ed energia nel Sottomura

Da ferraratoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13, alle 19, presso il Sottomura Open Air a Ferrara, si svolge l’evento ‘Fuoricorso Unifest’. La serata combina musica, persone e energia in un ambiente all’aperto. L’appuntamento si svolge nel quartiere Sottomura e si presenta come un momento di aggregazione per studenti e cittadini. La partecipazione è aperta a chi desidera vivere un’esperienza musicale nel centro della città.

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Mercoledì 13 dalle 19, presso il Sottomura Open Air a Ferrara, si tiene la serata ‘Fuoricorso Unifest’. Un grande evento open air che unisce musica, persone ed energia in un unico spazio. Si parte con un’atmosfera conviviale e si evolve in un’esperienza sempre più intensa fino a notte. L'evento.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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