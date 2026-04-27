Rally dello Stretto Battaglia | Evento che unisce passione territorio e partecipazione

Il Rally dello Stretto 2026 si svolgerà come evento che coinvolge appassionati, locali e partecipanti da diverse zone. La manifestazione si svolgerà lungo percorsi che attraversano il territorio, attirando numerosi spettatori e concorrenti. L'organizzazione ha annunciato la collaborazione tra enti locali e associazioni sportive per la realizzazione della gara. La data ufficiale della competizione è stata comunicata e l’evento è previsto nel calendario sportivo della regione.

"Il Rally dello Stretto 2026 un evento di grande richiamo che unisce passione, territorio e partecipazione. Dal 24 al 26 aprile, piazza Duomo si è trasformata in un punto di incontro per centinaia di appassionati delle due ruote. Un’esperienza che ha messo insieme sport, scoperta e identità.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Torna “Cosplay on Ice”, l'evento che unisce la passione per il cosplay alla pattinata sul ghiaccioTorna uno degli appuntamenti più originali e coinvolgenti dedicati al mondo del cosplay: Cosplay on Ice, giunto alla sua 11^ edizione, in programma... Rally dello Stretto a Reggio: in sella alla scoperta della Calabria sconosciutaAl via il Rally dello Stretto, evento voluto da Rocco Russo, responsabile regionale Motoclub Africatwin Italia in collaborazione con il Team Fumage. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Rally dello Stretto, Battaglia: Evento che unisce passione, territorio e partecipazione; A Reggio Calabria la sfida tra Cannizzaro, Battaglia, Lamberti Castronuovo e Pazzano. Ecco le liste dei candidati – LISTE E NOMI; Reggio Calabria, Battaglia sul Rally dello Stretto: evento di grande richiamo che unisce passione, territorio e partecipazione. RALLY: A CASARANO RIZZELLO SUPERA LA PROVA DEL NOVE Il primo sigillo della Coppa Rally ottava Zona ACI Sport 2026 è di Francesco Rizzello e Fernando Sorano, vincitori per la nona volta del Rally Città di Casarano, incontrastati al traguardo della - facebook.com facebook