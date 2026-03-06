Incontro gratuito su menopausa e rischio cardiovascolare

A Bari, si terrà un evento gratuito dedicato alle donne che desiderano approfondire il tema della menopausa e del rischio cardiovascolare. L'incontro si svolgerà il 7 marzo alle 17:00 presso la libreria Feltrinelli di via Melo. Un'esperta sarà presente per rispondere alle domande e fornire informazioni specifiche su questi argomenti.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Nella cornice di Bari si apre un atteso momento per il pubblico femminile che le vedrà coinvolte in un incontro gratuito con l’esperta per parlare di menopausa e rischio cardiovascolare (73 ore 17:00 co libreria Feltrinelli, in via Melo da Bari). La menopausa è un passaggio fisiologico, ma il rischio cardiovascolare no. Eppure solo l’8% delle donne collega il cambiamento ormonale al cuore, mentre il 92% attribuisce il rischio esclusivamente a stile di vita ed ereditarietà, un divario che racconta una consapevolezza ancora incompleta. A confermarlo i risultati della survey1 di VediamociChiara sulla salute del cuore, raccolta su un campione di oltre 3. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Colesterolo in menopausa: l’intervista alla Professoressa Rovere Querini su rischio cardiovascolare e nuove terapie

Sigarette elettroniche e polmone da popcorn: moda innocua o rischio cardiovascolare sottovalutato?Negli ultimi anni lo svapo è diventato una pratica sempre più diffusa, soprattutto tra i giovani, spesso percepita come alternativa più sicura...

It’s not that women don’t recognize our symptoms; it’s that the health system doesn’t.

Tutti gli aggiornamenti su Incontro gratuito.

Temi più discussi: Menopausa: la nuova età dell’oro; Lisistrate. Donne di oggi forza di sempre, domenica 1 al Carcano; Marzo donna l’Asl punta sulla prevenzione e invita ai controlli.

Menopausa e ormoni bioidentici, al PalaEstra un incontro su benessere e prevenzione promosso da Mens Sana BasketballUn appuntamento dedicato alla salute femminile e alla prevenzione, capace di unire informazione scientifica e impegno sociale. Si è svolto al PalaEstra l’incontro La svolta della Menopausa: benessere ... radiosienatv.it

Menopausa e cuore: i 5 segnali da non sottovalutareLa menopausa non riguarda solo vampate e umore ma anche il cuore: esistono rischi di malattie cardiovascolari che le donne ignorano. Ecco le domande da farsi di Eleonora Lorusso La menopausa può incid ... msn.com

Da Colatalavicacademy l'Arte non si insegna, si vive! 27 Marzo incontro gratuito con Manuela Villa l Info 333 9954867 inprimopiano - facebook.com facebook