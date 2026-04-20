L’America conferma che le sigarette senza combustione riducono il rischio

L’autorità sanitaria americana, la Food and Drug Administration, ha annunciato il rinnovo della autorizzazione per le sigarette senza combustione. Questa decisione conferma che, secondo le analisi ufficiali, queste sigarette comportano un rischio inferiore rispetto a quelle tradizionali. La notizia arriva in un momento in cui il dibattito sulla riduzione dei danni legati al fumo è molto attuale. La comunicazione riguarda prodotti già presenti sul mercato e soggetti a monitoraggio continuo.

La autorità sanitaria americana (Food and Drug Administration) ha rinnovato negli Stati Uniti l’autorizzazione per IQOS come prodotto del tabacco a rischio modificato, confermando che i dispositivi sviluppati da Philip Morris International possono continuare a essere venduti con informazioni sulla riduzione dell’esposizione alle sostanze nocive rispetto alle sigarette. La decisione riguarda due dispositivi IQOS e tre varianti di stick di tabacco HEETS già in commercio. L ’azienda leader mondiale dei prodotti senza combustione potrà così continuare a spiegare ai fumatori adulti che passando completamente a questi prodotti si riduce in modo significativo l’esposizione a molte sostanze dannose prodotte dal fumo.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’America conferma che le sigarette senza combustione riducono il rischio Notizie correlate Gli Omega-3 riducono il rischio cardiaco in dialisiUn nuovo studio clinico internazionale ha rivelato che un integratore quotidiano di olio di pesce può ridurre significativamente il rischio di gravi... Leggi anche: Comunicato Stampa: Risparmiare all'università: le convenzioni che riducono il costo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ira-Usa, nuovi colloqui e tregua estesa? Si riaccende la speranza: il punto; Gelo tra Italia e Usa dopo le critiche della premier Meloni al presidente Trump; le nuove generazioni che custodiscono un secolo di storia: l’anima viva dei 100 anni della madonna dei martiri in america; Trump contro Meloni e lo stop all'accordo di difesa Italia-Israele. Esportazione ceramica | L’Italia si conferma leader e resiste ai dazi USALe aziende che procedono all'esportazione di ceramica verso l'America resistono ai dazi, per il Presidente di Confindustria il motivo è presto spiegato. L’esportazione italiana della ceramica verso ... ilsussidiario.net America's Cup: Abodi 'ampliamento flotta conferma globalità e fascino evento'La partecipazione di una 'sfida' statunitense alla 38/a edizione della Louis Vuitton America's Cup conferma la globalità di questo evento e il fascino di esserne parte. (ANSA) ... ansa.it Ultimo giorno al WTM Latin America Tre giorni intensi tra incontri, idee e nuove connessioni che aprono prospettive interessanti per il futuro. São Paulo si conferma un punto d’incontro incredibile per il nostro settore. Si chiude stanchi, ma con la testa pie - facebook.com facebook Israele ha perso l’America L’ennesima conferma x.com