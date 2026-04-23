Alberto Bonaiti è il nuovo presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese

Mercoledì pomeriggio si è svolta la prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Comunitaria del Lecchese, che si è conclusa con l'elezione di Alberto Bonaiti a presidente. La nomina è avvenuta per acclamazione e l'assemblea si è tenuta negli spazi di Officina Badoni. Alberto Bonaiti, avvocato, assume così la guida dell'organizzazione, che si occupa di iniziative sul territorio.

L'avvocato Alberto Bonaiti è il nuovo presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese. L'elezione è arrivata mercoledì pomeriggio, per acclamazione, nella prima riunione del consiglio di amministrazione appena insediato negli spazi di Officina Badoni. Vicepresidente sarà Francesca Colombo.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Fondazione Comunitaria del Lecchese, ecco il nuovo consiglio: quattro volti nuoviNominati i nove membri del cda per il triennio 2026-2028: dentro Bonaiti, Panzeri, D'Alessio e Strina. Fondazione Comunitaria: chiude l’era Macconi e parte la nuova sfidaIl passaggio di testimone alla guida di Fondazione Comunitaria si avvicina, segnando la fine di un decennio di gestione sotto la presidenza di... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Alberto Bonaiti è il nuovo presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese; Alberto Bonaiti nuovo presidente della Fondazione Comunitaria Lecchese; Fondazione comunitaria del lecchese: Bonaiti nuovo presidente; Fondazione del Lecchese: Bonaiti nuovo presidente, Nasazzi addio. Fondazione del Lecchese: Bonaiti nuovo presidente, Nasazzi addioLecco (Lècch) - Il consiglio di amministrazione della Fondazione comunitaria del Lecchese, riunito oggi presso la sede della Officina Badoni, ha eletto i nuovi organi. Alberto Bonaiti è il nuovo ... corrieredilecco.it Diamo il benvenuto ai nostri nuovi Sferrati Damir Ostojic, Adrenaline X-Treme Adventures Dolomites, Ruggero Previtali, Susanna Vii, Gu Giov, Alberto Chimienti, Daniele Marangon, Michele Masserano, Gioele Berta, Miriana Viccione, Mbola Mamy, Mario Bez - facebook.com facebook