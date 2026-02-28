Festa della donna nelle Cerbaie | camminata di Nordic Walking immersa nella natura di Bientina

In occasione dell’8 marzo, nelle Cerbaie di Bientina si svolge una camminata di Nordic Walking dedicata alla Festa della Donna. L’evento si svolge tra i boschi, il lago e i sentieri forestali della zona, offrendo un’esperienza di movimento e contatto con la natura. La manifestazione coinvolge persone di diverse età che desiderano celebrare questa giornata attraverso un’attività all’aperto.

In occasione della Festa della Donna, le suggestive Cerbaie bientinesi diventano teatro di un evento dedicato al movimento consapevole e alla condivisione nella natura. Un percorso di circa 2 ore e 30 minuti tra sentieri forestali, strade sterrate e scorci panoramici su un lago incastonato nel bosco offrirà ai partecipanti un'esperienza completa di Nordic Walking e camminata sportiva.L'iniziativa, in programma l'8 marzo, rappresenta un'opportunità per celebrare la ricorrenza in modo attivo, all'aria aperta, nel cuore della provincia di Pisa.

