Ruba la bici da 1.000 euro fugge e tenta di nascondersi in un canale Poi aggredisce i carabinieri

Nel pomeriggio di sabato 18 aprile, i carabinieri di Copparo hanno arrestato un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver rubato una bicicletta del valore di circa 1.000 euro nel centro di Jolanda di Savoia. Dopo aver tentato di nascondersi in un canale, l’uomo ha anche aggredito i militari intervenuti per l’arresto.

Nel pomeriggio di sabato 18 aprile, i carabinieri di Copparo hanno arrestato un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di rapina impropria consumatasi nel centro abitato di Jolanda di Savoia. La vicenda ha avuto inizio quando un pensionato di 70 anni, dopo aver parcheggiato la propria.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Notizie correlate

Vico Equense: tenta di rubare in un appartamento poi scappa in bici. Carabinieri arrestano un 43enneSorpreso in casa all’alba, tenta la fuga in bici: arrestato 43enne per tentato furto Sono le ore 07.

Aggredisce un rider con una bottiglia e lo minaccia con un coltello. Poi ruba un’altra bici, arrestato 18enneFirenze, 7 marzo 2026 – Tenta due rapine nel giro di poche ore in pieno centro a Firenze.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Sassari, ruba una bici elettrica da mille euro ma viene rintracciato grazie al gps: in arresto; Ruba da un supermercato, 35enne pedinato da due ragazzi in bici e poi arrestato dai vigili; Jolanda di Savoia, ruba una bici elettrica e fugge: inseguito dai residenti; Brescia, ruba bicicletta elettrica ma viene rintracciato dai carabinieri grazie al Gps.

Commerciante scippata in centro. Il ladro le ruba la borsa e fugge in biciScippo in pieno centro storico. I fatti sono avvenuti ieri mattina sotto gli occhi della gente. Erano passate da poco le 8, una donna, titolare di una tabaccheria, stava camminando nella zona di Piazz ... lanazione.it

Ruba una bici dalla cantina, il proprietario la ritrova per strada e lo denuncia: il 22enne aggredisce i carabinieri e tenta la fuga. ArrestatoSAN BONIFACIO (VERONA) - Prima ruba una bicicletta di un giovane, poi aggredisce i carabinieri in caserma e tenta la fuga. È quanto successo ... msn.com

Ruba al " Tigota' " di Corso Mameli. Non soddisfatto dell'esito della precedente azione delittuosa compie un' ulteriore furto. #poliziadistato arresta 34enne pluripregiudicato straniero. #questuraBrescia #essercisempre Link articolo: https://questure.poliziadistato - facebook.com facebook

Ruba giacca da 30mila euro in una boutique del centro, dopo due giorni ci riprova: arrestato milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com