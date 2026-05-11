Ausl previsto lo sciopero per la giornata del 18 maggio

Da ilpiacenza.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Azienda Usl di Piacenza ha comunicato che il 18 maggio si terrà uno sciopero. La manifestazione coinvolge il personale della struttura e si svolgerà durante l’intera giornata. La decisione di indire lo sciopero è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle richieste dei lavoratori. La giornata potrebbe influenzare i servizi sanitari offerti in quella data.

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L’Azienda Usl di Piacenza informa che è stato proclamato uno sciopero per la giornata di lunedì 18 maggio. Per la durata dello sciopero verranno assicurati i servizi minimi essenziali nel rispetto della normativa vigente. L’azienda si scusa per l'eventuale disagio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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