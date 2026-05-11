Ausl previsto lo sciopero per la giornata del 18 maggio

L’Azienda Usl di Piacenza ha comunicato che il 18 maggio si terrà uno sciopero. La manifestazione coinvolge il personale della struttura e si svolgerà durante l’intera giornata. La decisione di indire lo sciopero è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle richieste dei lavoratori. La giornata potrebbe influenzare i servizi sanitari offerti in quella data.

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