Ausl previsto lo sciopero per la giornata del 18 maggio
L’Azienda Usl di Piacenza ha comunicato che il 18 maggio si terrà uno sciopero. La manifestazione coinvolge il personale della struttura e si svolgerà durante l’intera giornata. La decisione di indire lo sciopero è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle richieste dei lavoratori. La giornata potrebbe influenzare i servizi sanitari offerti in quella data.
L’Azienda Usl di Piacenza informa che è stato proclamato uno sciopero per la giornata di lunedì 18 maggio. Per la durata dello sciopero verranno assicurati i servizi minimi essenziali nel rispetto della normativa vigente. L’azienda si scusa per l'eventuale disagio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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