Sciopero generale il 18 maggio coinvolto anche il personale della scuola
Il 18 maggio 2026 è stato annunciato uno sciopero generale nazionale dalla Confederazione Usb, coinvolgendo anche il personale della scuola. La giornata di protesta mira a sensibilizzare sulle questioni legate alle condizioni lavorative e ai diritti dei lavoratori. La mobilitazione interessa diversi settori pubblici e privati, con manifestazioni e astensioni dal lavoro in tutta Italia. L'agitazione si inserisce in un quadro di proteste più ampio e coordinato.
La Confederazione Usb ha proclamato uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 18 maggio 2026. La mobilitazione interessa anche il comparto Istruzione e ricerca e coinvolge quindi il personale scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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