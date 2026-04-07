Un ragazzo di 20 anni è stato freddato all’esterno di un bar di via Miranda a Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio potrebbe essere legato a una vendetta avvenuta dopo una lite durante un momento di svago nella zona della movida. Le autorità stanno indagando sul caso, senza ancora aver identificato i responsabili o chiarito i motivi dell’evento.

Potrebbe essere una vendetta maturata dopo una lite nel mondo della movida quella che è costata al vita a Fabio Ascione, il 20enne ucciso all'esterno di un bar di via Miranda a Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Secondo Il Mattino è la pista battuta in queste ore dagli investigatori. Il raid è avvenuto nel complesso di edilizia popolare noto come “Case di Topolino”. L'omicidio però non sembrerebbe collegato alla lunga scia di violenza della faida di camorra che da anni segna Ponticelli. I carabinieri propendono per l’ipotesi di un regolamento di conti nato da una lite, forse avvenuta nelle ore immediatamente precedenti. L’agguato si è consumato all’esterno del bar Lively, punto di ritrovo molto frequentato dai giovani della zona, soprattutto dopo le serate della movida. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ponticelli, 20enne ucciso all’esterno del bar: ipotesi vendetta dopo lite nella movida

Ponticelli, agguato all’alba: ucciso il 20enne Fabio Ascione all’esterno di un barAgguato all'alba nei pressi del bar Lively di via Carlo Miranda a Napoli, a Ponticelli, al confine con il comune di Cercola.

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Agguato a Ponticelli all'alba, ucciso il 20enne Fabio Ascione: la ricostruzione del delitto x.com