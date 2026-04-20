Filippo Scavo ucciso in discoteca l'ipotesi della faida tra due clan di Bari e dell'omicidio per vendetta

Un uomo è stato colpito da colpi di pistola in una discoteca nella zona di Bisceglie. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe collegata a un clan mafioso di Bari. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze dell’evento e sull’eventuale collegamento tra la sparatoria e una faida tra due gruppi criminali della città. Nessun dettaglio su eventuali arresti o altre persone coinvolte è stato ancora comunicato.

Filippo Scavo, ucciso a colpi di pistola nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie, sarebbe stato un esponente del clan mafioso Strisciuglio di Bari. Secondo fonti investigative di Fanpage.it, l'omicidio potrebbe essere maturato nel contesto della faida fra i clan Strisciuglio e Capriati.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: L’antimafia per l’omicidio in discoteca a Bisceglie Ucciso Fiilppo Scavo, era considerato esponente del clan Strisciuglio Mario Ruoso ucciso a Pordenone, l’ipotesi dell’omicidio con una spranga per motivi economiciIl patron di TelePordenone, Mario Ruoso, potrebbe essere stato ucciso per questioni legate a debiti e problemi economici che l'imprenditore aveva... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scavo aveva le tasche piene di soldi: in due armati nel locale ma una pistola si è inceppata; Sparatoria in discoteca a Bisceglie: ucciso 43enne dopo una lite al Divinae Follie; Sparatoria in discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo muore a 43 anni, era esponente di un clan mafioso; Sparatoria in discoteca nel Barese: ucciso un 43enne. Chi era Filippo Scavo: il Clan Strisciuglio e le (altre) risse in discoteca. Filippo Scavo ucciso in discoteca, l’ipotesi della faida tra due clan di Bari e dell’omicidio per vendettaFilippo Scavo, ucciso a colpi di pistola nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie, sarebbe stato un esponente del clan mafioso Strisciuglio di Bari. Secondo fonti investigative di Fanpage.it, ... fanpage.it Chi era Filippo Scavo, il 42enne barese ucciso al Divinae Follie: nel suo passato altre liti in discotecaEra ritenuto vicino al clan Strisciuglio. Il suo nome è contenuto in numerosi atti giudiziari della Dda di Bari, tra cui alcune informative confluite nell'inchiesta sull'omicidio di Antonella Lopez (m ... lagazzettadelmezzogiorno.it Un messaggio carico di dolore e rabbia, dai toni minacciosi, è apparso sui social dopo l’uccisione di Filippo Scavo, il 42enne colpito a morte all’alba del 19 aprile all’interno del Divine Club di Bisceglie. A pubblicarlo è stato il figlio più giovane della vittima, che - facebook.com facebook Sparatoria alla Divinae Follie, ucciso Filippo Scavo durante la serata in discoteca x.com