Frosinone operaio ferito in azienda | mano schiacciata da una lamiera durante il riavvio di un macchinario

Nella mattinata del 12 maggio 2026, intorno alle 7:30, si è verificato un incidente in un’azienda di Frosinone che produce imballaggi in legno e pellets. Un operaio è stato ferito mentre si trovava all’interno dello stabilimento, quando una lamiera gli è schiacciata la mano durante il riavvio di un macchinario. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

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