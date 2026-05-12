Frosinone operaio ferito in azienda | mano schiacciata da una lamiera durante il riavvio di un macchinario

Da frosinonetoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 12 maggio 2026, intorno alle 7:30, si è verificato un incidente in un’azienda di Frosinone che produce imballaggi in legno e pellets. Un operaio è stato ferito mentre si trovava all’interno dello stabilimento, quando una lamiera gli è schiacciata la mano durante il riavvio di un macchinario. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

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Momenti di paura nella mattinata del 12 maggio 2026, intorno alle ore 7:30, a Frosinone, all’interno di un’azienda specializzata nella produzione di imballaggi in legno e pellets.Un operaio di 37 anni, residente a Frosinone, è rimasto ferito mentre era impegnato nelle operazioni di riavvio di un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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