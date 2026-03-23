Operaio di 22 anni muore schiacciato da un macchinario in azienda | ferito il collega che ha tentato di salvarlo

SELVAZZANO DENTRO (PADOVA) - Ancora un morto sul lavoro nel Padovano. L'ennesimo incidente con esito mortale è avvenuto nella mattinata di lunedì 23 marzo in una fabbrica di Caselle di Selvazzano dove un operaio di 22 anni è deceduto incastrato in un macchinario. La tragedia L'infortunio mortale si è verificato alle 8 in una azienda di lavorazione di metalli con sede in via Marconi, nella zona industriale di Caselle. Un operaio di 22 anni addetto al taglio delle lamiere, senegalese residente a Padova, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri stava lavorando su un macchinario destinato allo srotolamento e al successivo taglio a cesoia del metallo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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