Esplosione in azienda durante il lavoro | operaio ferito

L’episodio si è verificato questa mattina nello stabilimento Clampco Sistemi di Basiliano. Un dipendente è rimasto coinvolto nell’incidente ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti Momenti di preoccupazione questa mattina, attorno alle 8, all’interno dello stabilimento Clampco Sistemi in via Arturo Malignani 40, a Basiliano. Secondo le prime informazioni, durante le attività di lavoro si sarebbe verificato un improvviso episodio legato a un macchinario industriale, che ha provocato il ferimento di un dipendente. Il lavoratore è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La dinamica dell’accaduto è in fase di ricostruzione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Operaio ferito sul lavoro a Belpasso, sit-in dei lavoratori davanti all'azienda"La sicurezza sul lavoro non può essere considerata un elemento secondario né rimandabile.

Arzachena, incidente sul lavoro: operaio gravemente ferito da un albero durante potatura, elisoccorso in azione.Un drammatico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Arzachena, in Sardegna, questo mercoledì 11 febbraio 2026.

Temi più discussi: Settala, esplosione in azienda con due operai feriti alle gambe durante un test di bombole di propano con intervento di Vigili del fuoco e ambulanze; Esplosione in una ditta farmaceutica: tra gli operai ustionati anche un 19enne al Niguarda; Esplosione nell'azienda farmaceutica Frau Pharma ad Agrate Brianza, operai feriti: uno è grave; Forte esplosione durante lo smaltimento di esplosivi, due feriti.

Infortunio sul lavoro in Friuli: operaio investito dall'esplosione di un macchinarioPaura in un’azienda di Basiliano: esplode utensile di un macchinario. Operaio ferito e trasportato in ospedale. nordest24.it

Settala, esplosione in azienda con due operai feriti alle gambe durante un test di bombole di propano con intervento di Vigili del fuoco e ambulanzeLe bombole erano sottoposte a test di tenuta e temperatura prima della distribuzione sul mercato e l’incidente ha suscitato paura tra colleghi e residenti ... 7giorni.info

