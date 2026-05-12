Le questioni legate ai frontalieri e alle tasse sulla salute continuano a scaldare le zone di confine tra Italia e Svizzera. Recentemente, un giudice ha dichiarato illegittima una tassa applicata ai lavoratori frontalieri, alimentando il dibattito tra le autorità locali e i sindacati. La disputa riguarda anche i ristorni e le modalità di riscossione, con le regioni di confine che seguono attentamente l’evoluzione della situazione.

Frontalierato, tassa salute e ristorni continuano ad agitare le aree di confine con la Svizzera. "Il Piemonte ha votato all’unanimità per non applicare la gabella, invece in Lombardia per motivi incomprensibili Fratelli d’Italia e Lega spingono sull’applicazione di questa tassa, che vogliono chiamare contributo ma che in realtà è una tassa nuova", dice il consigliere dem Samuele Astuti in merito al contributo che Regione Lombardia intende prelevare dalla paga netta dei frontalieri a sostegno dei medici e infermieri di confine. Il Pd ha voluto fare tappa anche a Luino, dove a fine mese si voterà, per chiedere a Roma e Milano un cambio di rotta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frontalieri, un pasticcio: "La tassa è illegittima. Seguiamo il Piemonte"

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