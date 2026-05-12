Fratelli d’Italia nuovo responsabile pensionati per Granarolo e Fossolo
Il Dipartimento Pensionati di Fratelli d’Italia ha annunciato la nomina di un nuovo responsabile per le aree di Granarolo e Fossolo, segnando un passo avanti nel rafforzamento della presenza sul territorio faentino. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel processo di rafforzamento delle strutture locali del partito. La nomina riguarda una figura incaricata di coordinare le attività e rappresentare gli interessi degli iscritti nelle zone interessate.
Continua il percorso di radicamento territoriale del Dipartimento Pensionati di Fratelli d'Italia con una nuova nomina per il territorio faentino. Su indicazione del responsabile regionale Massimo Crudo e con l’approvazione del consigliere regionale Alberto Ferrero, Fabbri, responsabile.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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