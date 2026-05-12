Fratelli d’Italia nuovo responsabile pensionati per Granarolo e Fossolo

Il Dipartimento Pensionati di Fratelli d’Italia ha annunciato la nomina di un nuovo responsabile per le aree di Granarolo e Fossolo, segnando un passo avanti nel rafforzamento della presenza sul territorio faentino. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel processo di rafforzamento delle strutture locali del partito. La nomina riguarda una figura incaricata di coordinare le attività e rappresentare gli interessi degli iscritti nelle zone interessate.

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