Fratelli d’Italia Luciano Zuccarello nominato responsabile regionale dell’organizzazione in Sicilia

Si tratta di uno storico esponente della destra catanese, con oltre 52 anni di militanza politica. Lo ha nominato il commissario Luca Sbardella Il commissario regionale di Fratelli d'Italia in Sicilia, Luca Sbardella, ha nominato Luciano Zuccarello responsabile regionale dell'organizzazione del partito. Zuccarello, che ha alle spalle una lunga esperienza nel settore del commercio, ambito nel quale ha svolto per diversi anni il ruolo di dirigente di Confcommercio, è uno storico esponente della destra catanese e siciliana, con oltre 52 anni di militanza politica. Nel corso del suo percorso istituzionale è stato consigliere comunale a Catania, per due legislature negli anni Duemila, e amministratore di una società partecipata. Ha ricoperto negli anni incarichi di dirigente a livello comunale, regionale e nazionale. Ha aderito a Fratelli d'Italia nel dicembre 2012, contribuendo fin dalla fase iniziale, insieme a un gruppo di 'idealisti' della destra, alla costruzione e al radicamento del partito sul territorio.

