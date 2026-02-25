Nuovo incarico in Fratelli d' Italia Sicilia | Luciano Zuccarello responsabile regionale dell' organizzazione

Luca Sbardella ha scelto Luciano Zuccarello come nuovo responsabile regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia per rafforzare la struttura del partito. Zuccarello si occuperà di coordinare le attività e le campagne sul territorio. La nomina mira a migliorare la presenza del partito in tutta l’isola e a coinvolgere più giovani nelle iniziative locali. La decisione arriva in un momento di rinnovamento per il movimento.

Iscritto dal 2012, ha contribuito alla fase fondativa del partito nell’Isola ed è attualmente coordinatore del Circolo "Stella Rao" Il commissario regionale di Fratelli d'Italia in Sicilia, Luca Sbardella, ha nominato Luciano Zuccarello responsabile regionale dell’organizzazione del partito. Zuccarello, che ha alle spalle una lunga esperienza nel settore del commercio, ambito nel quale ha svolto per diversi anni il ruolo di dirigente di Confcommercio, è uno storico esponente della destra catanese e siciliana, con oltre 52 anni di militanza politica. Nel corso del suo percorso istituzionale è stato consigliere comunale a Catania, per due legislature negli anni duemila, e amministratore di una società partecipata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

