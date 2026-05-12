Francesco talento dorico | Io tra i migliori matematici Passione dalle Elementari
Un giovane studente di Ancona ha ottenuto un risultato notevole nelle Olimpiadi di Matematica, superando le aspettative e riscrivendo le statistiche delle competizioni. Si tratta di un ragazzo del quarto anno di liceo scientifico, che ha sviluppato una forte passione per la materia fin dalle elementari. La sua performance ha attirato l’attenzione, portando il nome della scuola e della città a livello nazionale.
Un traguardo che profuma di storia, per la scuola anconetana e per l’intera città. Francesco Pieroni, giovanissimo talento del quarto anno del liceo scientifico delle Scienze Applicate al "Savoia Benincasa", ha riscritto le statistiche delle Olimpiadi della Matematica. Nella finale nazionale di Cesenatico, il giovane studente ha conquistato la medaglia d’oro, piazzandosi al settimo posto assoluto (con 33 punti) su una platea di 300 finalisti provenienti da tutta Italia. I numeri rendono bene l’idea dell’impresa: la competizione parte ogni anno con una selezione che coinvolge circa 200mila studenti. Arrivare alla fase finale è già un...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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