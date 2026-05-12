Francesco talento dorico | Io tra i migliori matematici Passione dalle Elementari

Un giovane studente di Ancona ha ottenuto un risultato notevole nelle Olimpiadi di Matematica, superando le aspettative e riscrivendo le statistiche delle competizioni. Si tratta di un ragazzo del quarto anno di liceo scientifico, che ha sviluppato una forte passione per la materia fin dalle elementari. La sua performance ha attirato l’attenzione, portando il nome della scuola e della città a livello nazionale.

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