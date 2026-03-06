Dybala operato al ginocchio | come è andato l' intervento?

Paulo Dybala è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio. L'operazione è stata eseguita dal team medico della Roma, che si occupa della sua condizione. Al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sull'esito dell'intervento o sui tempi di recupero previsti. La squadra medica continuerà a monitorare la sua situazione nei prossimi giorni.

La situazione legata a Paulo Dybala impone attenzione e una gestione mirata da parte dello staff medico della Roma. L’intervento chirurgico al ginocchio è stato effettuato per risolvere una problematica articolare che stava influenzando l’andamento della stagione, definendo un percorso riabilitativo da seguire con rigore professionale. La prima valutazione clinica indicava una lesione meniscale; tuttavia, la risonanza magnetica non forniva segnali chiari, motivo per cui è stata scelta un’artroscopia diagnostica seguita da eventuale intervento chirurgico. Durante l’intervento è emersa una rottura longitudinale completa del menisco esterno, descritta come una rottura a manico di seppia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

