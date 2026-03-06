Paulo Dybala è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio. L'operazione è stata eseguita dal team medico della Roma, che si occupa della sua condizione. Al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sull'esito dell'intervento o sui tempi di recupero previsti. La squadra medica continuerà a monitorare la sua situazione nei prossimi giorni.

La situazione legata a Paulo Dybala impone attenzione e una gestione mirata da parte dello staff medico della Roma. L’intervento chirurgico al ginocchio è stato effettuato per risolvere una problematica articolare che stava influenzando l’andamento della stagione, definendo un percorso riabilitativo da seguire con rigore professionale. La prima valutazione clinica indicava una lesione meniscale; tuttavia, la risonanza magnetica non forniva segnali chiari, motivo per cui è stata scelta un’artroscopia diagnostica seguita da eventuale intervento chirurgico. Durante l’intervento è emersa una rottura longitudinale completa del menisco esterno, descritta come una rottura a manico di seppia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Dybala operato al ginocchio: come è andato l'intervento?

Infortunio Dybala, com’è andato l’intervento al ginocchio? Le parole del professor MarianiGriezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: c’è un doppio piano Allegri Milan, la verità sul...

Dybala operato al ginocchio: i tempi di recupero svelatiPaulo Dybala, attaccante della Roma, è stato sottoposto a un intervento programmato per risolvere un problema al ginocchio sinistro.

Una raccolta di contenuti su Dybala operato.

Temi più discussi: Roma, Dybala operato al ginocchio: fuori per 5 settimane; Roma, Dybala si è operato al ginocchio: i tempi di recupero; Roma, non c'è pace per Dybala: l'argentino si è operato al ginocchio; Dybala, oggi la verità: intervento in artroscopia per capire cosa ha il ginocchio.

Guaio Dybala, stop lungo: per quanto tempo lo perde la Roma e com'è andata l'operazione al ginocchioL'argentino costretto a fermarsi e a sottoporsi ad un intervento a Villa Stuart: la situazione preoccupa l'ambiente giallorosso ... tuttosport.com

Roma, Dybala si opera al ginocchio: stagione quasi finita, ecco quanto sta fermo. E spunta anche TottiUna piccola curiosità nella mattinata a Villa Stuart. Poco prima dell’arrivo di Dybala si è visto Francesco Totti, presente in clinica per delle analisi del sangue di routine. L’ex capitano è sempre ... calciomercato.com

Mariani sull’operazione di Dybala Il professor Pier Paolo Mariani, che ha operato Paulo Dybala al ginocchio sinistro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport spiegando i motivi dell’intervento e le condizioni dell’attaccante della Roma. Il chirurgo ha confermato - facebook.com facebook

Paulo #Dybala e' stato sottoposto oggi ad artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro che ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno che e' stata regolarizzata. Il calciatore dovra' seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane. # x.com