Fotografia e intelligenza artificiale | confronto con Filippo Venturi e Roberta Invidia
A Forlì continua la rassegna “Dialoghi d’Arte”, un ciclo di incontri organizzato presso DiversamenteBottega, uno spazio gestito dalla Cooperativa sociale Paolo Babini in corso della Repubblica 138. Questa serie di appuntamenti comprende discussioni su temi come fotografia e intelligenza artificiale, con la partecipazione di esperti come Filippo Venturi e Roberta Invidia. L’evento mira a esplorare le connessioni tra arte e tecnologia in un contesto culturale locale.
Prosegue a Forlì la rassegna “Dialoghi d’Arte”, il ciclo di incontri promosso presso DiversamenteBottega, il progetto della Cooperativa sociale Paolo Babini che si trova in corso della Repubblica138. Sabato 16 maggio alle 17,30 andrà in scena l’incontro dal titolo “Puoi fidarti dei tuoiocchi? Fra.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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