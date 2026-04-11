Oggi si è svolto un confronto tra un manager delle tecnologie e l’intelligenza artificiale, entrambi capaci di fornire risposte che risultano convincenti. L’incontro ha messo a confronto le capacità comunicative dell’esperto umano con quelle di un sistema automatizzato, sottolineando come entrambi siano in grado di generare risposte che sembrano altrettanto persuasive. La discussione ha evidenziato le differenze e le somiglianze nel modo di comunicare di entrambi.

Oggi mi lancio in un volo pindarico e confronto un manager delle tecnologie con l’intelligenza artificiale (IA), suggerendo una caratteristica che li accomuna: entrambi producono risposte convincenti. Di fronte a problemi complessi, non dicono quasi mai “non lo so”. Offrono invece spiegazioni coerenti, plausibili, ben costruite. Funziona, soprattutto con chi non ha gli strumenti per verificare. È ormai evidente che, esibendo lo stesso grado di sicurezza, l’IA può fornire risposte corrette, ma anche sbagliate. Non è un errore occasionale, è una caratteristica strutturale. Il problema non è l’errore, ma quanto sia credibile. Una risposta espressa con cautela si espone al dubbio, mentre si tende a credere ad una risposta espressa con sicurezza, se non si hanno strumenti conoscitivi per riconoscerne la fallacia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oggi confronto un manager delle tecnologie con l’intelligenza artificiale: entrambi sono convincenti

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