Comunicato Stampa | Intelligenza artificiale e concorsi pubblici | in Camera di commercio il confronto con i vertici TAR

In una riunione alla Camera di commercio, i rappresentanti del TAR hanno discusso di intelligenza artificiale e concorsi pubblici. L'evento, aperto a tutti e gratuito previa registrazione, ha visto la presenza di vari esperti e autorità del settore. Durante l'incontro sono stati affrontati i temi legati all'uso dell'intelligenza artificiale nelle procedure concorsuali e alle implicazioni legali che ne derivano.

La partecipazione all'evento è gratuita previa registrazione tramite il La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza.