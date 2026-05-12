FOTO Zona industriale caos e traffico ancora per un mese e mezzo

Una zona industriale rimarrà chiusa al traffico e con strade in condizioni di caos ancora per circa un mese e mezzo. La chiusura riguarda alcune vie principali e i lavori di sistemazione sono ancora in corso. I residenti e le aziende locali sono invitati a pianificare diversamente gli spostamenti, mentre i lavori di riasfaltatura e sistemazione delle infrastrutture proseguono senza interruzioni. La situazione ha causato disagi diffusi nel traffico quotidiano.

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Il presidente che rappresenta il consorzio delle aree industriali di Salerno ha ricordato che si tratta di lavori importanti e che una volta completati saranno decisivi per lo sviluppo della zona e di supporto per le imprese presenti. Da parte nostra c’è il massimo impegno a velocizzare i lavori – ha detto Visconti, ricordando che si tratta di lavori per 20 milioni di euro, con l’apertura di tre nuove arterie stradali- ed è facilmente dimostrabile perché “basta fare un giro per vedere la quantità di operai che sono impegnati”. Ieri in Campania: quarantena per un contagiato da hantavirus, dramma nel. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Zona industriale, caos e traffico ancora per un mese e mezzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 778 Saint Laurent du Maroni en Guyane : choc des prix et découverte du camp de la transportation Notizie correlate Terni, rubano nella notte un furgone nella zona industriale e scappano in autostrada: mezzo recuperatoUna pattuglia della squadra volante è intervenuta nel corso della notte di lunedì 13 aprile, all’altezza di strada di Pantano. Benevento, stop a irregolarità e caos traffico: “Zona Rossa” in Via Traiano e Corso GaribaldiTempo di lettura: 2 minutiA partire dal 24 aprile 2026, il Comando di Polizia Municipale di Benevento attiverà un’area a controllo rafforzato –... Si parla di: Caos traffico zona industriale, allo studio una nuova rotonda e sensi unici; Caso Maddie McCann, la polizia inglese cerca di incriminare il sospettato Brückner. Qual è la tua foto preferita nel rullino fotografico? reddit Zona industriale, svincolo chiuso a Civitanova per le asfaltature. È traffico caos nelle ore di puntaCIVITANOVA Settimana difficile per i lavoratori che frequentano la zona industriale A di Civitanova. È infatti chiuso per lavori di asfaltatura lo svincolo della superstrada 77. Il cantiere interessa ... corriereadriatico.it