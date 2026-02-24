Salento verso candidatura Unesco | l' iniziativa parte dai Lions Club delle tre province
Il progetto “Salento verso la candidatura Unesco” nasce dall’impegno dei Lions Club delle tre province, che vogliono valorizzare il paesaggio come testimonianza della comunità locale. La iniziativa punta a mettere in luce storia, natura e vita di comunità attraverso eventi e collaborazioni sul territorio. Questa proposta coinvolge attivamente cittadini e associazioni, creando una rete di supporto. La richiesta di riconoscimento Unesco si sviluppa passo dopo passo, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio del Salento.
BRINDISI - Il paesaggio come racconto della collettività. Tra storia, natura e vita di comunità. Prende sempre più forma il progetto intitolato "Il Salento verso la candidatura Unesco", promosso da un consistente numero di Lions Club delle province di Brindisi, Lecce e Taranto, finalizzato ad.
