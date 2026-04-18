‘Svestono’ la compagna con l’intelligenza artificiale e diffondono la foto finta nelle chat degli amici

In un episodio avvenuto a Ferrara, alcuni individui hanno preso una foto dal profilo Instagram di una donna, l’hanno manipolata utilizzando strumenti di intelligenza artificiale per renderla nuda e l’hanno condivisa nelle chat con amici e conoscenti. La donna si è accorta della diffusione dell’immagine e ha presentato denuncia alle autorità. L’indagine è in corso per identificare i responsabili.

Ferrara, 18 aprile 2026 – Hanno ‘rubato’ l’immagine dal suo profilo Instagram e l’hanno manipolata, ‘svestendola’, letteralmente, con l’Intelligenza artificiale raffigurandola così nuda. Una foto superealistica che ha gettato nello sconforto la studentessa soprattutto quando ha capito, che quella immagine stava girando su gruppi Whatsapp e Telegram della scuola. La polizia ha denunciato gli studenti. E’ successo in una scuola della provincia di Ferrara, dove la polizia ha denunciato alcuni studenti per quella pericolosa manipolazione con l’IA della foto della compagna. A seguito della segnalazione, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura estense sono risaliti agli autori e deferendoli così all'autorità giudiziaria competente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Svestono’ la compagna con l’intelligenza artificiale e diffondono la foto finta nelle chat degli amici Notizie correlate Facebook ora anima la tua foto del profilo con intelligenza artificialeMeta ha annunciato l’arrivo di profili animati su Facebook grazie all’intelligenza artificiale, offrendo nuove modalità di espressione visiva. Apple accelera tre grandi piani di wearables con intelligenza artificiale: occhiali intelligenti n50, pendente con intelligenza artificiale e fotocamera airpodsIn scena una strategia Apple centrata sull’intelligenza artificiale integrata in dispositivi indossabili e componenti audio, con l’obiettivo di...