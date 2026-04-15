Multe record con l’Intelligenza Artificiale in Inghilterra svolta sui controlli stradali Ed è polemica

In Inghilterra sono state emesse multe record grazie a telecamere dotate di intelligenza artificiale, che monitorano automaticamente il comportamento degli automobilisti e segnalano le infrazioni del codice della strada. Questa novità ha portato a un aumento delle sanzioni e sta suscitando discussioni tra chi critica l’utilizzo di questa tecnologia e chi la considera un passo avanti nella sicurezza stradale.

In Inghilterra la lotta alle infrazioni stradali compie un salto tecnologico grazie all’introduzione di telecamere dotate di intelligenza artificiale, capaci di monitorare il comportamento degli automobilisti e individuare automaticamente le violazioni del codice della strada. Il sistema, già attivo in fase di sperimentazione in diverse aree del Paese, sta producendo numeri significativi in termini di multe elevate. Le nuove telecamere ad alta definizione non si limitano a registrare il traffico, ma analizzano in tempo reale le immagini attraverso algoritmi di intelligenza artificiale. Il software è in grado di riconoscere comportamenti potenzialmente pericolosi o vietati, come l’utilizzo del telefono cellulare alla guida o la mancata cintura di sicurezza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Multe record con l’Intelligenza Artificiale, in Inghilterra svolta sui controlli stradali. Ed è polemica Notizie correlate Leggi anche: Frodi assicurative digitali: “Ecco come smascheriamo gli incidenti stradali ‘costruiti’ con l’intelligenza artificiale” Apple accelera tre grandi piani di wearables con intelligenza artificiale: occhiali intelligenti n50, pendente con intelligenza artificiale e fotocamera airpodsIn scena una strategia Apple centrata sull’intelligenza artificiale integrata in dispositivi indossabili e componenti audio, con l’obiettivo di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A Carrodano (La Spezia) il record di multe in Italia; Tremila multe al giorno per sosta selvaggia: Prati e Parioli le le zone più indisciplinate; Barcellona contro il turismo incivile: multe e campagna choc VIDEO; Antitrust, sanzioni record per 1,4 miliardi nel 2025. Crescono le segnalazioni: +150% dal 2019. Perché l’intelligenza artificiale sbaglia (anche quando sembra sicura)Che cosa sono le allucinazioni dell'AI, perché si verificano e come fare per ridurre gli errori di ChatGPT e compagni: la nostra guida ... wired.it Licenziare con (o per) l’AI: cosa rischia davvero il datore di lavoroL'AI non può licenziare al posto del datore di lavoro. Ecco gli obblighi dell'AI Act, i rischi legali e le 4 condizioni da rispettare. agendadigitale.eu Un uso intelligente dell'intelligenza artificiale - facebook.com facebook Intelligenza artificiale, pensionati e qualche troll x.com