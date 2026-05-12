Giovedì 14 maggio, il passaggio del Giro d’Italia attraverserà il territorio salernitano. Per coprire i cantieri e le opere di ristrutturazione in corso, sono state affisse cartoline e fotografie della città lungo il percorso. Questa iniziativa mira a creare una sorta di galleria a cielo aperto che accompagni ciclisti, cittadini e visitatori durante l’evento. La città si prepara ad accogliere gli appassionati di ciclismo e chi si interesserà alla manifestazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Saranno accolti da una galleria a cielo aperto gli amanti del ciclismo, i cittadini e i curiosi che giovedì 14 maggio assisteranno al passaggio del Giro d’Italia nel territorio salernitano. Le recinzioni dei cantieri lungo il tratto di strada interessato dalla corsa sono state infatti tappezzate con cartoline fotografiche dedicate alle bellezze paesaggistiche della provincia di Salerno: un modo per trasformare i lavori in corso in un percorso narrativo che mostra scorci, borghi e panorami del territorio. Le immagini faranno così da sfondo non solo al passaggio dei ciclisti, ma anche alle riprese televisive che racconteranno la tappa a milioni di spettatori.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Cartoline di Salerno per coprire i cantieri: così la città accoglie il giro d’Italia

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