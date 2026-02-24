Rogoredo così il poliziotto ha cercato di coprire l' omicidio del pusher | lo sparo la foto scattata da lui| Ho sbagliato chiedo scusa

Un agente ha tentato di coprire l’omicidio di un pusher a Rogoredo, dopo aver sparato e scattato una foto durante un controllo. La scena si è svolta nel quartiere, dove testimoni riferiscono di aver visto l’agente agire subito dopo il colpo. L’assistente capo Carmelo Cinturrino si trova ora in cella, ammettendo di aver commesso un errore nel tentativo di nascondere quanto accaduto. La vicenda si approfondisce con le indagini in corso.

Il corpo di «Zack» è sulla terra a faccia in su illuminato dal flash del telefonino. Ha una giacca a vento scura, pantaloni della tuta e un paio di scarpe Nike. Le gambe sono quasi incrociate. Accanto al fianco una grossa pietra. Ma è soprattutto il volto, insanguinato per metà in corrispondenza del foro d’entrata del proiettile nella parte alta della tempia destra, che da subito attira l’attenzione degli investigatori. Perché le labbra, il mento e il naso sono «imbrattate di materiale simile a terriccio». È la prima immagine, scattata dallo stesso assistente capo Carmelo Cinturrino, 41 anni (in questo articolo, l'interrogatorio in carcere: «Chiedo scusa») con il telefonino prima dell’arrivo dei soccorsi per documentare la presenza di una pistola, a sbugiardare la messinscena di Rogoredo (i testimoni: l'afghano che ha visto tutto, l'amico che ha sentito lo sparo in diretta al cellulare). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Rogoredo, così il poliziotto ha cercato di coprire l'omicidio del pusher. Lo sparo, la foto (scattata da lui), il fango che l'ha traditoUn poliziotto ha tentato di nascondere un omicidio a Rogoredo dopo aver sparato a un sospetto pusher durante un inseguimento.

Mansouri ucciso a Rogoredo dallo sparo di un poliziotto, altri 4 agenti indagati per l'omicidio del pusherMansouri, il giovane marocchino di 28 anni, è stato ucciso a Rogoredo dopo essere stato colpito da uno sparo di un poliziotto, causando grande paura tra i residenti del quartiere.

FUNERALI POLIZIOTTO UCCISO A TORRE DEL GRECO: LO STRAZIANTE DOLORE DELLA MOGLIE ELIANA

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Rogoredo, così il poliziotto Carmelo Cinturrino ha cercato di coprire l'omicidio del pusher: la pistola giocattolo, la foto (scattata da lui) e il fango che lo ha tradito; La pistola comparsa dal nulla: così è crollata la verità del poliziotto Cinturrino (il Luca di Rogoredo); Così i colleghi mollano il poliziotto che ha sparato a Rogoredo; Le piroette di Salvini: Sto con il poliziotto un minuto dopo; Non parlo di cose che non so quando le cose cambiano.

Ucciso dal poliziotto a Rogoredo, fermato l’agente Cinturrino. Che ammette: Ho messo la pistola vicino a MansouriLa versione dell'assistente capo di Polizia era stata già capovolta da testimoni, interrogatori, analisi delle telecamere e dei cellulari. È stato fermato nel parcheggio del commissariato. Il capo ... ilfattoquotidiano.it

Rogoredo, così il poliziotto ha cercato di coprire l'omicidio del pusher. Lo sparo, la foto (scattata da lui), il fango che l'ha traditoSvolta nel caso del pusher ucciso durante un controllo a Rogoredo, in cella l’assistente capo Carmelo Cinturrino. Sulla pistola giocattolo, a fianco del cadavere, c’era solo il suo Dna ... msn.com

Rogoredo, così il poliziotto Carmelo Cinturrino ha cercato di coprire l'omicidio del pusher: la pistola giocattolo, la foto (scattata da lui) e il fango che lo ha tradito - facebook.com facebook

Rogoredo, così il poliziotto ha cercato di coprire l'omicidio del pusher. Lo sparo, la foto (scattata da lui), il fango che l'ha tradito x.com