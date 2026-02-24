Festa della Donna a Testa di Lepre | testimonianze musica dal vivo e buffet dal pomeriggio al tramonto

Una festa organizzata a Testa di Lepre per celebrare la Giornata della Donna, innescata dalla voglia di condividere momenti di allegria e solidarietà. L’evento prevede musica dal vivo, testimonianze e un buffet ricco di specialità locali, aperto nel pomeriggio e fino a sera. Le persone si riuniscono per festeggiare le donne e rafforzare il senso di comunità nel paese. L’appuntamento invita tutti a partecipare e vivere un pomeriggio di convivialità.

Fiumicino, 24 febbraio 2026 – Domenica 8 marzo, dalle 16.30 al tramonto, a Testa di Lepre è in programma un appuntamento dedicato alla Festa della Donna. L’iniziativa si terrà in via Carlo Formichi 42 e propone un pomeriggio di incontro e condivisione, con al centro “ vite straordinarie di donne ordinarie ” e testimonianze. L’iniziativa e il messaggio. Il filo conduttore dell’evento, come indicato nella locandina, è un invito a riflettere sui traguardi raggiunti, sulla “ responsabilità di tutelarli ” e sulla necessità di “ continuare a lottare per i diritti delle donne ”. Al racconto e al confronto si affiancano momenti conviviali e di intrattenimento: sono previsti infatti buffet e musica dal vivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

