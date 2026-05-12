Fortitudo black-out fatale ad Avellino | sfuma il match point qualificazione
La Fortitudo si è trovata sotto di molti punti negli ultimi quarti e ha subito una rimonta decisiva in trasferta contro Avellino. La partita si è conclusa con una sconfitta che ha portato alla perdita del match point per la qualificazione. La squadra ha accusato un calo nel finale, non riuscendo a recuperare lo svantaggio e lasciando sfumare la possibilità di passare il turno.
Una partita dai due volti, che lascia l’amaro in bocca e trasforma un potenziale mercoledì di festa in una serata di rimpianti. La Fortitudo Bologna cade al Pala Del Mauro contro la Unicusano Avellino per 75-71, vedendosi svanire tra le dita la possibilità di chiudere la serie sul 3-0.Il dominio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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