sfuma il sogno del lerici fatale il match perso contro la capolista

Il Lerici Sport ha perso l’ultima partita della stagione regolare contro la capolista, fallendo così la qualificazione ai playoff. La squadra del presidente Alessandro Sammartano non è riuscita a conquistare i punti necessari per mantenere aperta la possibilità di accedere alla fase successiva del campionato. Con questa sconfitta, il sogno di proseguire la corsa si conclude definitivamente.

Il Lerici Sport non ce la fa e non rinnova l’ormai consolidato salto nei play off: il club del presidente Alessandro Sammartano ha visto sfumare nell’ultimo turno della stagione regolare il pass per la fase successiva. Fatali la sconfitta contro la capolista San Giorgio Wp (11-19) e il passivo nella differenza reti del Cn Marina di Carrara, con cui era appaiato a 25 punti, valevoli per il quarto e il quinto posto: sono stati i toscani a marcare l’ultima casella libera per gli spareggi promozione. A commentare l’epilogo di un campionato non facile è il presidente Alessandro Sammartano (nella foto). "Non saremmo andati a fare play off con la giusta preparazione; è stata indubbiamente una stagione un po’ anomala, sicuramente è corretto registrare che c’erano squadre più preparate e hanno mantenuto più continuità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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