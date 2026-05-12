Forti raffiche di vento sulla Riviera tiglio cede davanti al municipio | strada chiusa al traffico
Martedì mattina sulla Riviera sono state registrate raffiche di vento intense. In viale Vittorio Emanuele II, poco dopo le 10, una branca di un tiglio si è staccata e ha danneggiato alcune strutture davanti al municipio. Sul posto sono intervenuti i tecnici per mettere in sicurezza l’area e chiudere al traffico la strada. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente.
Un intervento d’urgenza è scattato martedì mattina (12 maggio) in viale Vittorio Emanuele II dove, poco dopo le ore 10, le forti raffiche di vento hanno causato il cedimento di una grossa branca di un tiglio situato proprio di fronte alla sede del municipio. Il distacco ha interessato una.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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