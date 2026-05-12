Forti raffiche di vento sulla Riviera tiglio cede davanti al municipio | strada chiusa al traffico

Martedì mattina sulla Riviera sono state registrate raffiche di vento intense. In viale Vittorio Emanuele II, poco dopo le 10, una branca di un tiglio si è staccata e ha danneggiato alcune strutture davanti al municipio. Sul posto sono intervenuti i tecnici per mettere in sicurezza l’area e chiudere al traffico la strada. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

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