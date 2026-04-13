Forti raffiche di vento | voli dirottati da Bari a Brindisi dove il traffico è regolare

A causa di forti raffiche di vento, alcuni voli provenienti da Bari sono stati dirottati verso l’aeroporto di Brindisi. Non ci sono stati, però, disagi o ritardi nella normale operatività di quest’ultimo scalo, che continua a gestire il traffico aereo senza interruzioni. La situazione meteorologica ha richiesto alcune modifiche alle rotte di volo, ma il servizio rimane regolare.