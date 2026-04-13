Forti raffiche di vento | voli dirottati da Bari a Brindisi dove il traffico è regolare
A causa di forti raffiche di vento, alcuni voli provenienti da Bari sono stati dirottati verso l’aeroporto di Brindisi. Non ci sono stati, però, disagi o ritardi nella normale operatività di quest’ultimo scalo, che continua a gestire il traffico aereo senza interruzioni. La situazione meteorologica ha richiesto alcune modifiche alle rotte di volo, ma il servizio rimane regolare.
BRINDISI – Nonostante il vento impetuoso, il traffico areo scorre regolarmente, presso l'aeroporto di Brindisi. Sì, questa è una notizia, se si considera che tutti i voli in arrivo al “Karol Wojtyla” di Bari sono stati dirottati, mentre quasi tutti quelli in partenza sono stati cancellati. Buona.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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