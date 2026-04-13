Dramma a Bisceglie | albero cede per le forti raffiche di vento 12enne muore travolta

A Bisceglie si è verificato un grave incidente nel pomeriggio del 13 aprile, quando un albero è crollato a causa delle intense raffiche di vento. Una ragazza di 12 anni si trovava in quel momento sotto l’albero e è stata travolta, perdendo la vita sul posto. La zona è stata immediatamente messa sotto controllo e le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per accertare le cause del cedimento.

Tragedia a Bisceglie, dove una ragazzina di 12 anni è morta nel pomeriggio di oggi, 13 aprile, dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del forte vento.Travolta mentre era in stradaE' accaduto in via Sergio Cosmai. La vittima, Alicia Amoruso, sarebbe stata travolta dall'albero che ha.🔗 Leggi su Baritoday.it Albero cade per il vento a Bisceglie, muore ragazzina 12enneUna ragazzina di 12 anni è morta a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento. Bisceglie, 12enne muore schiacciata da alberoUna ragazzina di 12 anni è morta nel primo pomeriggio di oggi a Bisceglie, provincia di Barletta-Andria-Trani, dopo essere rimasta schiacciata da un...