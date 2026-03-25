Maltempo a Milano allerta meteo arancione per vento forte con raffiche fino a 90 km h |  chiusi i parchi

Da mercoledì 25 marzo, Milano ha attivato un'allerta meteo arancione per vento forte, con raffiche che possono raggiungere i 90 kmh. L'allerta è in vigore dalle 6:00 alle 21:00 di giovedì 26 marzo. In conseguenza di questa condizione, sono stati chiusi i parchi pubblici della città.

Dal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, è scattata un'allerta meteo che diventerà arancione dalle ore 6:00 di domani fino alle 21:00 per vento forte con possibili raffiche di vento fino a 90 kmh. I consigli della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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