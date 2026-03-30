Vento forte e raffiche fino a 90 km h in Lombardia | allerta anche su Como e sul lago

La protezione civile ha emesso un'allerta vento forte per la Lombardia, in particolare nelle zone di Como e sul lago. Le raffiche raggiungono i 90 kmh e sono previste nel corso della giornata di lunedì 30 marzo. La situazione interessa diverse aree della regione, con condizioni di vento intenso che potrebbero causare disagi.

Vento in deciso rinforzo da Nord, attese raffiche anche molto forti tra oggi e domani: il bollettino della Protezione civile Nuova allerta per vento forte della protezione civile per oggi, lunedì 30 marzo, nel Comasco e in Lombardia. Da metà giornata è previsto un marcato rinforzo da Nord-Nord-Ovest a tutte le quote, in particolare sui settori occidentali della regione. In serata la ventilazione resterà sostenuta in montagna, con possibili effetti favonici nelle valli e sulle aree di pianura occidentale, anche se in forma meno estesa alle quote più basse. Possibili raffiche localmente oltre i 60 kmh. Per la giornata di martedì 31 marzo il quadro resta simile: vento da moderato a forte da Nord per tutta la giornata, con intensità massima nelle ore centrali. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Vento forte e raffiche fino a 90 km/h in Lombardia: allerta anche su Como e sul lago Articoli correlati Maltempo a Milano, allerta meteo arancione per vento forte con raffiche fino a 90 km/h: chiusi i parchiDal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, è scattata un'allerta meteo che diventerà arancione dalle ore 6:00 di domani fino alle 21:00 per vento... Vento forte sul Comasco, raffiche fino a 100 km/h: è di nuovo allerta, ecco fino a quandoNuovo bollettino della Protezione civile: vento da Nord con effetto foehn su Como e Lago, picco nel pomeriggio con raffiche fino a 90-100 km/h,...