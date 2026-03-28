Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il titolo nel doppio al Miami Open, torneo Masters 1000 in corso all'Hard Rock Stadium. La competizione, che si gioca sul cemento, ha un montepremi totale di 9 milioni di dollari. La finale ha visto i due italiani battere gli avversari in due set.

MIAMI (STATI UNITI) - Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il "Miami Open", secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell'Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari). L'emiliano e il piemontese, teste di serie numero 7, hanno superato in finale la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henri Patten, quarti del seeding, con il punteggio di 6-4 6-2, maturato in un'ora e 13 minuti di gioco. In Florida, nella loro quindicesima finale come coppia, Bolelli e Vavassori mettono in bacheca il loro nono titolo in carriera, il secondo stagionale dopo l'Atp 500 di Rotterdam, il primo in un "1000". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bolelli e Vavassori conquistano il titolo nel doppio al Miami Open

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