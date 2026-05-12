Forno crematorio dubbi sul progetto | opposizione pronta alle ' barricate'
I consiglieri comunali del gruppo di minoranza hanno presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti sull’accordo di project financing proposto da una società napoletana, che prevede la realizzazione di un forno crematorio vicino al cimitero cittadino. La proposta ha suscitato dubbi e ha portato i membri dell’opposizione a manifestare la loro intenzione di opporsi al progetto. La discussione riguarda principalmente aspetti legati alla sostenibilità e alle modalità di scelta del sito.
I consiglieri comunali del gruppo di minoranza 'Per Casapulla', tramite un’apposita interpellanza, hanno chiesto spiegazioni all’amministrazione sul project financing, proposto da una società napoletana, che prevede la costruzione di un impianto crematorio nei pressi del cimitero cittadino.🔗 Leggi su Casertanews.it
Forno crematorio QUA NON SI PASSA. PRONTI ALLE BARRICATE
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