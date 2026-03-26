Forno crematorio ancora non funzionante Giovanni Donati chiede chiarimenti

Giovanni Donati ha richiesto spiegazioni sulla situazione del forno crematorio di Arezzo, che ancora non è attivo. L’assessore Alberto Merelli ha risposto che per mettere in funzione un nuovo forno è necessario un investimento superiore a un milione di euro. La questione resta al centro dell’attenzione, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui passaggi successivi.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Giovanni Donati ha chiesto chiarimenti sul forno crematorio ancora non funzionante e l’assessore Alberto Merelli ha ribadito che “ l’unica soluzione è quella di un investimento da oltre un milione di euro per un nuovo forno. E il modo per addivenire a tale spesa è dare indicazione ad Arezzo Multiserivizi di inserirla nel proprio piano economico-finanziario. Sottolineo infine che i Comuni devono garantire il diritto all’inumazione, non esiste un diritto alla cremazione, tant’è che molti enti, anche in prossimità di Arezzo, non sono dotati della suddetta struttura. Nel frattempo, garantiamo la manutenzione di quella esistente, dovendo tuttavia scontare problemi derivanti dalla sua vetustà”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Forno crematorio ancora non funzionante, Giovanni Donati chiede chiarimenti Articoli correlati Leggi anche: FOTO/ “No al forno crematorio”: la comunità risponde Leggi anche: Nuovo forno crematorio, "no al sovradimensionato a Paderno-Beivars"